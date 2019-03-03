Сирийская армия отбила атаку боевиков на севере Хамы

Сирийская армия в ночь на воскресенье отбила атаку террористов на ее позиции на севере провинции Хама, граничащей с провинцией Идлиб, несколько солдат погибли и получили ранения, передает гостелевидение Сирии со ссылкой на сирийский военный источник.

Террористические группировки воспользовались плохими погодными условиями и напали на несколько позиций сирийских военных в 01.30 воскресенья по местному времени (02.30 мск). Боевики использовали различные виды вооружений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Syria TV.

«Наши войска со всей доблестью отбили атаку боевиков и ликвидировали нескольких из них, а также уничтожили их технику и вооружения… В результате этой атаки несколько наших храбрых солдат погибли, несколько других ранены», – заявил источник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация в Сирии заметно стабилизировалась, террористическая группировка «Исламское государство*» уничтожена, но говорить об окончательной ликвидации этой угрозы преждевременно.