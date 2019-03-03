На МКАД восстановилось движение после массового ДТП

Автомобильное движение в районе 60-го километра МКАД восстанавливается, все ДТП, произошедшие в этом месте, уже «разобраны», сообщает Транспортный комплекс Москвы.

«На сейчас все ДТП на МКАД разобраны, движение понемногу восстанавливается», – говорится в Twitter ведомства.

В информационном центре Транспортного комплекса пояснили, что речь идет о ДТП в районе 60-го километра МКАД. По данным ведомства, в аварии участвовали 19 автомобилей, пострадал один человек, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что столкнулись около 40 машин, из-за чего движение сильно затруднилось. Также сообщалось о ДТП с 32 машинами, но в транпортном комплексе опровергли эту информацию.

Сейчас ситуация с заторами в столице оценивается в два балла, в ближайшие часы ожидается снег с порывами ветра до 10 м/с, это может привести к осложнению транспортной ситуации. Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.