Вдова Децла заявил о «войне» с родителями покойного мужа

Вдова Кирилла Толмацкого (Децла) модель Юлия Толмацкая заявила, что родители покойного артиста «объявили ей войну».

«Отец Кирилла объявил мне войну», ­– написала Толмацкая в комментариях к последнему посту в Instagram в ответ пользователю @lanna3792.

На вопрос @lavrovat98 «для чего и зачем?» она пояснила, что родители Децла намерены получить права на творческое наследие рэпера и забрать ее сына. «Внука – бабушке, творчество – дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», – добавила Толмацкая.

Децл умер в возрасте 35 лет после концерта в Ижевске. Сообщалось, что причиной смерти стала остановка сердца. Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о том, почему смерть Кирилла Толмацкого – повод задуматься о тех, кто еще жив.