Бывший советник Захарченко опроверг сообщения о задержании экс-министра ДНР

Бывший советник главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков опроверг сообщения о задержании экс-министра финансов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

В качестве доказательства на своей странице в «ВКонтакте» он опубликовал совместное фото с Тимофеевым.

Кроме того, в интервью изданию «Политнавигатор» Казаков заявил, что постарается узнать, каким образом появились сообщения об аресте экс-министра. Казаков отметил, что все обвинения в адрес бывших соратников главы республики Захарченко являются голословными.

Ранее СМИ сообщили, что бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище «Ташкент») задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий.