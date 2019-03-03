Российские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на Универсиаде

Российские лыжницы завоевали все медали в индивидуальной гонке на пять километров на зимней Универсиаде в Красноярске.

Победительницей гонки стала Алиса Жамбалова с результатом 14 минут 48,6 секунды. Второе место заняла Екатерина Смирнова с отставанием в 3,7 секунды, третьей финишировала Яна Кирпиченко (+3,8), передает РИА «Новости».

Еще три россиянки вошли в первую десятку по итогам гонки. Полина Некрасова заняла шестое место (+23,8), Татьяна Алешина стала седьмой (+25,7), а Кристина Кускова – 10-й (+48,4).

В субботу президент России Владимир Путин открыл Универсиаду в Красноярске и пообещал гостям продемонстрировать русское гостеприимство и прием с открытым сердцем.