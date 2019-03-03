Назван «самый опасный» президент в истории Америки

Сенатор от Демократической партии Берни Сандерс, выдвинувший свою кандидатуру на выборах 2020 года, выразил уверенность в своей победе над Дональдом Трампом, коего он считает «самым опасным» президентом США.

«Хочу поблагодарить всех вас, ставших частью кампании, которая должна привести не только к победе кандидата от Демократической партии, не только нанести поражение Дональду Трампу, который является самым опасным президентом в современной истории Америки», – приводит его слова «Интерфакс».

В середине февраля стало известно, что Сандерс записал видеообращение, в котором заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2020 году.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальной проблеме, с которой столкнулась американская элита в преддверии президентских выборов 2020 года.