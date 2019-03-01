Валерия ответила критикам по поводу Зеленского

Певица Валерия рассказала, что из-за разразившихся Сети споров удалила из социальной сети публикацию, в которой призналась, что если бы она была гражданкой Украины, то на предстоящих в этой стране президентских выборах проголосовала бы за комика Владимира Зеленского.

Валерия посетовала на то, что «мир сошел с ума». «Я всего лишь выразила свое мнение о том, что верю в объединяющую силу искусства и право артистов выступать для людей разных политических взглядов. И пусть справедливость восторжествует», – написала она в Instagram.

Ранее певица прокомментировала скандал на украинском национальном отборе на конкурс «Евровидение», раскритиковав Киев за попытки «всячески привязать музыку к политике». Она предположила, что именно Зеленский смог бы «остановить беспредел в отношении представителей творческих профессий».

В этом году украинский отбор на «Евровидение» провалился. Причиной стал скандал вокруг певицы Maruv (настоящее имя – Анна Корсун), от которой потребовали отказаться от гастролей по России ради того, чтобы представлять Украину на конкурсе. После Maruv от «Евровидения» отказались и другие потенциальные кандидаты.

В итоге Украина решила не участвовать в конкурсе, несмотря на грозящий ей штраф. Украинцы в этом году не смогут проголосовать за участников «Евровидения». При этом на Украине уже пообещали, что страна не будет участвовать в конкурсе и в 2020 году, если в 2019-м победит представитель России Сергей Лазарев.