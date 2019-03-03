Застрелившие чернокожего полицейские в Калифорнии избежали наказания

Власти американского штата Калифорния приняли решение не предъявлять обвинения двум сотрудникам полиции города Сакраменто, которые в прошлом году застрелили молодого безоружного афроамериканца, сообщила заместитель окружного прокурора Энн-Мари Шуберт.

«Было ли совершено преступление? Не подлежит сомнению, что человек погиб», – сказала Шуберт, слова которой передает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

«Однако если мы рассмотрим все факты и положения закона, выполним наши обязательства этического характера, то ответ на вопрос будет отрицательным. В связи с этим обвинения сотрудникам полиции предъявлены не будут», – заключила заместитель окружного прокурора.

По ее словам, у стражей порядка было достаточно оснований для применения оружия. «Им часто приходится принимать решения за доли секунды», – отметила она, добавив, что полицейские подвергаются стрессу. Сотрудники полиции находятся в быстроменяющейся обстановке, сказала Шуберт.

Трагедия произошла в марте 2018 года. После непродолжительной погони полицейские застрелили 22-летнего Стефона Кларка, которого в тот момент считали подозреваемым в вандализме. По словам сотрудников полиции, они открыли огонь, посчитав, что молодой человек вооружен. Впоследствии выяснилось, что это был сотовый телефон, огнестрельного оружия у Кларка при себе обнаружено не было.

Парня застрелили рядом с домом его деда. После трагедии в Сакраменто и других городах в течение нескольких дней проходили массовые акции протеста. СМИ сообщали об угрозах в адрес полицейских.

В январе семья Кларка подала к властям города иск на 20 млн долларов. Родственники требовали признать, что полицейские безосновательно применили оружие. Также они утверждали, что причиной произошедшего стала расовая дискриминация.

Случаи чрезмерной жестокости со стороны американских полицейских не редкость. В стране произошел целый ряд инцидентов, связанных с убийствами полицейскими безоружных людей, в основном афроамериканцев. Многие из таких случаев становились причиной массовых протестов.