Гройсман заявил о способности Украины нарастить добычу газа

Украина может добывать больше собственного газа и потреблять его эффективнее, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

В своем Facebook он подчеркнул, что «Украина – энергетическая страна». «Для нас абсолютно реально в будущем не зависеть от любых поставок газа из-за рубежа», – добавил он.

«Главная цель энергетической стратегии – обеспечить Украину собственным газом и со временем стать страной-экспортером», – подчеркнул Гройсман.

Напомним, в середине февраля Гройсман призвал провал добычи украинского газа в 2018 году.

Очередное повышение тарифов на газ ждет украинцев во втором квартале 2019 года.