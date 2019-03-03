Появились сообщения о задержании в России соратника убитого главы ДНР Захарченко

Бывший министр финансов и сборов провозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев (прозвище «Ташкент») задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву для проведения следственных действий, сообщают российские СМИ.

47-летний Тимофеев несколько месяцев проживал в Ростове-на-Дону, передает РИА «Новости» со ссылкой на ростовские СМИ.

По информации «Аргументов и фактов», Тимофеева, по предварительным данным, подозревают в хищениях.

Напомним, главу Донецкой народной республики Александра Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа прошлого года. Ранения получили также 12 человек, в том числе Тимофеев. После похорон Захарченко, на которых Тимофеев присутствовал, несмотря на ранение, донецкий министр покинул республику, как утверждалось, «по соображениям безопасности». Позднее в Сети появилось фото покинувших ДНР соратников Захарченко.

В сентябре 2018 года директор ООО «Колос Д» Вадим Савенко заявлял, что Тимофеев при помощи подчиненных присвоил собственность сельскохозяйственного предприятия.