Украинский политик назвал Порошенко главным вурдалаком современности

Бывший депутат Верховной рады Украины и член «Партии регионов» Алексей Журавко сравнил украинского президента Петра Порошенко со Степаном Бандерой, Симоном Петлюрой и Иваном Мазепой.

Порошенко объединил в себе «худшие качества этих чудовищ», написал Журавко в Facebook.

Как отметил политик, Украина дала миру «огромное количество великих людей», но люди вроде Мазепы, Петлюры и Бандеры это те, из-за которых «наша страна и народ страдали».

«Все эти трое были по-разному мерзкими и убогими. Казалось бы, совместить в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось, пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности Петр Порошенко», – заявил Журавко.

Он объяснил, что украинский президент, как Мазепа, «предал тех, кто ему верил», так как был когда-то одним из основателей «Партии Регионов» и министром Януковича, а также дьаконом УПЦ. Журавко считает, что Порошенко по примеру Петлюры привел Украину к хаосу и разрухе, сделав из нее страну, где отсутствует закон, а «вооруженные шайки решают судьбу страны и людей». Кроме этого, политик указывает на стремление президента насадить на Украине «богомерзкий и совершенно не свойственный нормальным украинцам национализм», так же, как это делал Бандера.

«Воевать умеет только с женщинами и детьми, раз за разом попадая в котлы и проигрывая бывшим шахтерам и таксистам. Порошенко поистине эдакий трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!», – резюмирует он.

Напомним, что на Украине вступил в силу закон о признании участниками боевых действий боевиков организации украинских националистов –Украинской повстанческой армии*.

В прошлом году депутаты Львовского областного совета заявили о решении назвать 2019 год именем Степана Бандеры и Организации украинских националистов (запрещена в России).