Ученые нашли способ сделать человека невидимым для комаров

Молекулярные биологи из США выяснили, каким образом комары опознают запах человеческого пота во время поиска своих жертв, говорится в публикации журнала Current Biology.

«Блокировка рецептора IR8A заставила комаров искать людей примерно в два раза реже. Запахи, которые мешают его работе, можно будет добавлять в уже существующие репелленты. В этом отношении можно сказать, что наше открытие поможет людям стать невидимыми для кровососов», – рассказал сотрудник Международного университета Флориды в Майами (США) Мэттью Дегеннаро.

Преимущественно комары и другие кровососущие ищут своих жертв по избытку углекислоты в выдыхаемом воздухе и по запаху тела. Специалисты давно занимаются изучением обонятельных предпочтений кровососов с целью создания более действенных репеллентов, а также поиска ответа на вопрос о том, почему одни люди являются более «вкусными» по сравнению с другими, пишет РИА «Новости».

Дегеннаро со своей командой смогли найти ответ на похожий вопрос, говорится в исследовании. Им удалось определить, по какой причине комары предпочитают искать и кусать именно людей, а не других млекопитающих. Ранее ученые доказали, что комары реагируют на запах человеческого пота, но не могли объяснить, какой именно компонент привлекает их. Также оставалось неизвестным, как комары отличают людей от животных.

Американские биологи экспериментировали с генно-модифицированными комарами и случайным образом отключали участки в их ДНК, которые были связаны с их обонятельным органом. Выращенных с измененным ДНК насекомых сажали в емкость, которая позволяла располагать у выхода образцы пота людей и животных, защищая их от комаров противомоскитной сеткой.

По реакции кровососущих оценивались эффективность «генной терапии» и роль различных обонятельных рецепторов в распознавании запаха человека. Оказалось, что ключевым в этом процессе является ген и белок IR8A: его удаление существенно снижало желание комара искать людей.

После дальнейшего анализа биологи пришли к выводу, что комары поределяют человеческий запах благодаря молекулам молочной кислоты, которая действительно присутствует в поте.

Комары переставали реагировать на человека не только при повреждении IR8A, но и при внесении мутации в ген orco, который отвечает за распознавание избытка углекислоты в окружающей среде.

По мнению ученых, эти результаты можно использовать при создании репеллентов, которые «прячут» человека от обеих систем поиска жертв у комаров, а также для создания ловушек для москитов.