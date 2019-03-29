Турция назвала Голаны подарком США Нетаньяху

Решение американского президента Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами является подарком премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху перед выборами, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров со своей стороны заявил, что решение США признать Голанские высоты частью территории Израиля является сознательной демонстрацией вседозволенности, передает ТАСС.

«Кроме того, что этот шаг многие анализируют в контексте предстоящих в Израиле выборов, у него есть, конечно же, еще и другое измерение», – сказал глава российского внешнеполитического ведомства. «Такая демонстрация вседозволенности, наряду с угрозами, ультиматумами и санкциями, – это по большому счету и весь инструментарий, которым пользуются на внешнеполитической арене США», – подчеркнул он.

Ранее постпред Сирии при ООН Башар Джаафари в связи с ситуацией вокруг Голанских высот предложил США подарить Израилю пару своих штатов.

Напомним, США заявили о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами. Вашингтон призвал Россию оказать давление на Дамаск, чтобы тот отвел сирийские войска с Голанских высот.