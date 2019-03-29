Гонконгские банки начали применять ограничения к российским компаниям

Коммерческие банки Гонконга, стремясь минимизировать собственные риски из-за санкций Запада, применяют строгие ограничения в отношении зарубежных компаний, в том числе российских, заявил генконсул России в Гонконге Александр Козлов.

Козлов заявил, что «юридических преград для работы наших компаний в Гонконге нет» – это, напротив, «благоприятный деловой климат, низкие налоги, транспарентная судебно-правовая система», которые «всегда обуславливали интерес российских деловых кругов», передает РИА «Новости».

Он указал, что «главная сложность, которая появилась в последние несколько лет – открытие и обслуживание счетов в банках», хотя с этой проблемой сталкиваются не только российские компании, «мы знаем об аналогичных сложностях у других стран, да и у самих гонконгцев».

Дипломат пояснил, что «подавляющее большинство работающих здесь банков – западные или имеющие очень тесное взаимодействие с Западом, стремясь минимизировать свои риски с точки зрения различных санкционных режимов, коммерческие банки зачастую применяют максимально строгие ограничения».

Отвечая на вопрос о том, помогает ли российским бизнесменам в решении соответствующих проблем дипмиссия, Козлов сказал, что «безусловно, мы стараемся защищать российские компании, которые сталкиваются с необоснованными ограничениями, отстаиваем их интересы в контактах с рядом банков и с местными регуляторами».

Ранее Пекин пообещал защищать интересы китайских компаний.