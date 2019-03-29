Вандал изрубил топором поезд в Петербурге

Транспортная полиция Петербурга задержала вандала, повредившего топором четыре вагона пассажирского поезда.

Сообщается, что 26-летний мужчина таким образом хотел выплеснуть негативную энергию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Славянка». Молодой человек возвращался домой ночью и заметил поезд, совершивший техническую остановку.

«Находясь в состоянии агрессии, мужчина по приходу домой схватил топор и вернулся к станции. Выплеснуть свою негативную энергию злоумышленник решил на вагонах стоявшего поезда, нанося удары принесенным орудием», – сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по СЗФО.

Уточняется, что стоимость ремонта одного вагона составляет более 100 тыс. рублей. Общая сумма ущерба устанавливается, отмечает МВД. Злоумышленнику грозит до трех месяцев лишения свободы.

Ранее вандал, испортивший картину Репина «Иван Грозный и его сын Иван», объяснил в суде свой поступок.