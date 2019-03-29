На Ишаева надели электронный браслет

Инспекторы уголовно-исполнительной инспекции управления ФСИН по Москве надели электронный браслет на помещенного под домашний арест 70-летнего бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе.

«Накануне сотрудники инспекции посетили Виктора Ишаева у него дома на улице Крылатские Холмы, объяснили порядок и условия нахождения под домашним арестом, а также установили оборудование электронного контроля и надели на него электронный браслет», – рассказал источник ТАСС.

28 марта Басманный суд Москвы избрал Виктору Ишаеву домашний арест сроком на 27 мая. Он обвиняется в мошенничестве со средствами Роснефти при заключении контракта на аренду здания представительства Роснефти в Хабаровске, в то время, когда был вице-президентом компании. Сам Ишаев отказался признавать вину, заявив, что считает обвинение абсурдным.

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