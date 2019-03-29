Операторы оценили влияние повышения стоимости виз в Британию на турпоток

Повышение стоимости виз в Великобританию не окажет значительного влияния на российский турпоток в эту страну, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Российские туроператоры, работающие на британском направлении, уверены, что повышение не скажется на российском турпотоке в Великобританию. Они обращают внимание на то, что размер сбора не увеличился для обычных однократных гостевых виз, и на то, что в абсолютных величинах повышение незначительно», – пояснили в АТОР, передает РИА «Новости».

Как сообщили в ассоциации, цены на визы в Великобританию для иностранцев повышаются с 29 марта. Изменения касаются виз для туристических и деловых поездок, лечебных и образовательных целей.

Отмечается, что в российской валюте стоимость сбора для туристов за британскую многократную визу до шести месяцев увеличится на 170 рублей, а за длительную многократную визу (до десяти лет) на 2050 рублей. Лечебные и образовательные визы увеличатся в цене на 340 рублей. В процентном отношении повышение для всех категорий виз составляет примерно 2-3%.

Туроператоры также подчеркнули, что такое повышение стоимости виз не критично, так как большинство туристов получают однократные визы, а у постоянных гостей Великобритании уже есть многократные. А для тех, кто все-таки подает документы на многократную визу сейчас, увеличение ее стоимости на несколько сотен рублей при общем размере сбора в 8-16 тыс. играть роли не будет.

В феврале газета ВЗГЛЯД сообщала, почему в России наоборот хотят упростить процесс выдачи виз иностранцам.

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