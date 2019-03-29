Предложено запретить изымать детей из бедных семей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала запретить отбирать детей у родителей из семей, оказавшихся в сложных условиях; она отметила, что органы опеки и попечительства все чаще забирают детей из семей с низким доходом.

Соответствующее обращение общественница направила премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Волынец пояснила в комментарии RT, что малоимущие семьи часто оказываются в трудной жизненной ситуации, из-за чего не могут оплатить счета за коммунальные услуги и остаться без воды, газа или электроэнергии. В итоге это становится поводом для изъятия детей у родителей.

Общественница уверена, что единственной причиной для изъятия детей из семьи могут быть случаи, когда жизнь и здоровье ребенка оказываются в опасности. Это она также предложила закрепить законодательно.

Автор инициативы указывает, что государство в зависимости от региона тратит до 2 млн рублей в год на содержание каждого отобранного у малоимущих родителей ребенка. При этом кровная семья, оказавшаяся в сложном материальном положении, не может рассчитывать на соразмерную материальную поддержку. Волынец призвала оказывать таким семьям всестороннюю поддержку.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил принцип «больше детей – меньше налогов», подразумевающий дополнительные льготы многодетным семьям.

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