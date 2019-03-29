Нефть подорожала на сигналах сокращения предложения на рынке

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром растут на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,46% – до 67,41 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,54%, составив 59,62 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Как сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники и данные системы отслеживания судов Refinitiv Eikon, японские нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупки иранской нефти в преддверии истечения временного исключения страны из санкций США.