Экс-сотрудник АНБ признал вину в краже секретных данных

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин признал себя виновным в хищении засекреченных данных у разведведомства и других государственных структур.

Мартин согласился сотрудничать со следствием, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

В обмен на решение прокуратуры снять часть пунктов обвинения он признал решение суда быть арестованным на девять лет. Предположительно, приговор будет объявлен в июле.

Обвинения Мартину были предъявлены в феврале 2017 года. По свидетельству министерства юстиции США, задержанный тайно собирал документы различных правительственных ведомств в течение примерно 20 лет, объем его «архива» оценивается не менее чем в 50 терабайт.

Защита Мартина рассказала, что он часто брал домой документы, чтобы повысить свою квалификацию как сотрудника спецслужб. Это связано с его страстью к накапливанию и изучению информации.

Напомним, среди информации, которую похитил арестованный сотрудник АНБ Гарольд Томас Мартин, оказались имена разведчиков США, работающих под прикрытием за рубежом. Мартин, как и Эдвард Сноуден, представлял консалтинговую компанию Booz Allen Hamilton.

Первым человеком, допустившим массовую утечку закрытой информации, считается информатор организации WikiLeaks, бывший рядовой первого класса сухопутных войск Брэдли Мэннинг, арестованный в 2010 году на американской военной базе в Кувейте. Он передал WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Позже этот «рекорд» был побит Эдвардом Сноуденом, похитившим более 1,7 млн материалов Агентства национальной безопасности США.