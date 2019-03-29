Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в Москве термометры покажут от пяти до семи градусов тепла, ночью температура опустится до двух градусов тепла, передает ТАСС.

В Подмосковье днем температура будет колебаться от трех до восьми градусов тепла, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже нуля.

В столичном регионе днем в пятницу и в ночь на субботу ожидается юго-западный и западный ветер скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.