Берлин продлил запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

Запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию продлен до осени, сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Данный вопрос канцлер Ангела Меркель обсудила с рядом министров. Было решено продлить запрет до 30 сентября, передает ТАСС со ссылкой на N-TV.

Напомним, решение немецких властей не поставлять вооружения Саудовской Аравии вызвалo напряженность в отношениях Берлина с Лондоном и Парижем.

Причиной, по которой Берлин отказался от экспорта вооружений в Саудовскую Аравию, стало жестокое убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.