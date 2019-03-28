Сын Киркорова стал игроком детской академии «Барселоны»

Шестилетний сын певца Филиппа Киркорова Мартин поступил в футбольную академию испанского клуба «Барселона» в Москве.

Новостью артист поделился в своем Instagram.

«Отличная новость! Мартин поступил в BARÇA Academy! И теперь мы начинающие футболисты!», – написал певец в сообщении в посту.

Киркоров также отметил, что 31 марта в академии пройдет просмотр детей и подростков, лучшие из которых получат гранты на бесплатное обучение в московской футбольной школе «Барселоны».

«Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: целеустремленность, амбиции, уважение, стойкость, дисциплинированность, сплоченность и скромность», – написал в ответ на публикацию артиста аккаунт академии.

В прошлом году Киркоров заявил о концертном дебюте своих детей в Санкт-Петербурге, разместив видео с выступлениями сына и дочери.