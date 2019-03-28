Пациенту в Новороссийске заклеили разрез после операции скотчем

В Новороссийске инвалиду Александру Ампилову врачи после операции по удалению жировика не стали зашивать рану, а заклеили ее скотчем, пишут региональные СМИ.

Ампилов лег на операцию в Городскую больницу №1, предполагалось, что операция займет не больше 15 минут, сообщает «Блокнот Новороссийск».

После хирургического вмешательства инвалид остался один в течение часа. Через некоторое время его все же поместили в палату. После того, как под ним сломалась кровать, Ампилов решил выписаться из больницы и отправился домой.

Супруга Александра Оксана, снимая повязку с раны, обнаружила, что она была залеплена несколькими полосками скотча. Знакомая медсестра, которую попросили помочь сделать перевязку, была шокирована этим, пояснили Ампиловы изданию.

Глубокая рана оказалась не зашита, а внутри нее была марля.

После того, как эта информация стала распространяться в соцсетях, то супругам позвонил заведующий больницы, он извинился и обещал прислать врача в течение дня.