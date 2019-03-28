Суд арестовал причастного к взрывам в московском метро боевика

Боевик, причастный к взрывам в московском метро в 2010 году, был арестован в зале суда.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в ходе судебного заседания следователь сообщил, что боевик признал свою вину.

В четверг ФСБ сообщила, что член «бандгруппы Вагабова», причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, был задержан в Дагестане.

В марте 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произошли два взрыва. 36 человек погибли на месте, из них 24 на станции метро «Лубянка» и 12 на станции метро «Парк культуры». В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека.