Президент Эстонии приедет в Россию впервые с 2011 года

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд 18 апреля посетит Москву, повод визита – открытие отреставрированного исторического здания посольства страны.

Советник президента по внешней политике Лаури Куузинг рассказал, что МИД России о визите Кальюлайд в Москву проинформирован, однако двусторонних встреч пока не запланировано, сообщает РИА «Новости».

«В Москве находится историческое первое зарубежное представительство нашего государства и одно из самых важных двусторонних посольств. Это передовая линия нашей дипломатии», – заявил Куузинг. Он также добавил, что в ходе встречи президент выразит признание людям, ежедневно отстаивающим интересы Эстонии и права граждан республики «на передовой линии внешней политики».

Напомним, посольство Эстонии в Москве расположено в историческом центре города и с дня открытия работает в одном и том же здании. В 2014 году в нем начались реставрационные работы.

Последний раз президент Эстонии посещал Россию восемь лет назад – в 2011 году. Тогда в Санкт-Петербург приехал Томас Хендрик Ильвес на освящение церкви святого Яана (Иоанна). А действующий президент Керсти Кальюлайд ранее заявляла, что посетит Россию только после ратификации договора об эстонско-российской границе.