Собчак заступилась за педиатра в нижнем белье

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вступилась за педиатра, которую раскритиковали за фотосессию в нижнем белье.

«Сколько у нас высоконравственных людей развелось, в этот раз гурьбой накинулись на педиатра из Ивановской области, которая выложила в соцсетях фотосессию в нижнем белье. И что, она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит?», – написала Собчак в своем Telegram-канале.

Она также добавила, что у нее тоже есть подобные фото. Однако участие в откровенных фотосессиях не влияет на профессиональные качества человека.

Ранее в соцсетях раскритиковали педиатра за участие в фотосессии в нижнем белье. Однако в поликлинике, где работает девушка, заявили, что увольнять ее не собираются.

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