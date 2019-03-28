Часть пациентов психоневрологических интернатов отправят по домам

Во всех психоневрологических интернатах России будут проведены индивидуальные обследования пациентов с участием врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти, сказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

Как передает ТАСС, в результате обследований к пациентам могут применить такие формы, как сопровождаемое проживание и проживание в замещающих семьях на дому.

Голикова уточнила, что определение необходимых мер поддержки социального и медицинского сопровождения будет проходить отдельно по каждому гражданину. Она также сообщила, что работа с пациентами будет контролироваться Национальным медицинским исследовательским центром психиатрии и наркологии им. Сербского.

«Это неподъемная работа, но мы ее сделаем», – подчеркнула вице-премьер.

По информации «Интерфакс», массовые проверки в психоневрологических интернатах вскрыли многочисленные нарушения. В некоторых учреждениях нет водопровода, а пациенты вынуждены ходить в туалет на улицу. Кроме этого, каждый шестой пациент интернатов живет в палате с семью и более количеством людей, и постояльцам зачастую не хватает личного пространства. Также проверки указали на кадровый недостаток в интернатах: сообщается, что в среднем штат укомплектован на 75%.

Зимой 2018 года сотрудница Прокопьевского психоневрологического интерната в Кемеровской области рассказала, что в течение 2017 года несколько пациентов умерли от голода.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области от пневмонии скончались десять подопечных местного психоневрологического интерната. После директор учреждения был уволен.