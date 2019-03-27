Цекало впервые вывел молодую жену в свет

Известный продюсер Александр Цекало впервые появился на публике с новой возлюбленной.

58-летний Цекало и 27-летняя Дарина Эрвин вместе появились на премии АПКиТ (Ассоциация продюсеров кино и телевидения) в Москве, сообщает «Шоу-биз» в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что пара не скрывает свои чувства и наслаждается повышенным вниманием общественности.

В начале января стало известно, что Александр Цекало развелся с Викторией Галушкой и встретил новую любовь. Позже выяснилось, что избранницей шоумена стала голливудская актриса Дарина Эрвин.