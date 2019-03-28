Юристы напомнили, почему нельзя нападать на полицейских во время митингов

Участвующие в публичных мероприятиях граждане должны понимать, что полицейские обеспечивают их безопасность и находятся при исполнении, потому необходимо исключить применение в отношении них физической силы, об этом заявил ряд экспертов-юристов.

Адвокат и телеведущая Сталина Гуревич пояснила, что за применение насилия в отношении представителя власти, тем более покушение на его здоровье и жизнь, предусмотрена уголовная ответственность во всех странах мира.

«В Америке по-тихому пристрелят за это и будут совершенно правы. Сотрудники полиции выполняет важнейшую функцию – охрану правопорядка, без них будет хаос. Полицейские своим присутствием обеспечивают исполнение закона, потому эта власть и называется исполнительной. У нас за покушение на них предусмотрена, помимо прочего, высшая мера наказания – пожизненное лишение свободы, в связи с мораторием на смертную казнь. Нападая на сотрудника полиции, подумайте, надо ли оно вам, ради чего вы это делаете», – сказала Гуревич, передает РАПСИ.

Ее коллега Дмитрий Аграновский отметил, что провоцировать столкновения с полицией незаконно ни в одной стране на земном шаре.

«В России существует довольно жесткое законодательство в этом плане и практика, отличающаяся от европейской в части наказания за применение силы в отношении сотрудника полиции. Наши западные партнеры откровенно вмешиваются в дела стран, им неугодных, поэтому такое законодательство вполне оправдано. В любом случае не нам его оценивать: оно есть, и оно может быть суровым, но это закон, его мы не должны оценивать, его мы должны соблюдать. Не надо выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, применять силу - они тоже люди подневольные и выполняют приказ. При соблюдении этих простейших правил все происходит тихо-мирно», – рассказал Аграновский.

Он также призвал помнить, что на массовых мероприятиях можно стать жертвой провокации, когда специальные люди нападают на правоохранительные органы, обыватели приобщаются, а сам зачинщик исчезает.

«Разве эти люди, которые кидают в ОМОН стулья, хотят добиться улучшения жизни? Нет, конечно. Для этих провокаторов, чем больше людей побьют и посадят, тем лучше. Не надо выступать в роли пушечного мяса», – заключил эксперт.

О том, что ни в одной стране мира не прощается применение силы в отношении представителя правоохранительных органов, отметил и адвокат Станислав Акимов.

«Это совершенно обосновано и законно, как может быть иначе? Что происходило бы вокруг, если бы на людей, которые обеспечивают порядок, соблюдение прав и нашу безопасность, можно было бы нападать? Это немыслимо! Если цель – заявить о своем несогласии и высказать свое мнение – пожалуйста, власти дают для этого площадку, используйте ее. Но если цель – избить как можно больше сотрудников ОМОН – это уже совершенно другое. Это ничем не напоминает желание мирно решить вопрос и улучшить жизнь, это однозначно преступление, которое недопустимо в цивилизованном обществе», – отметил эксперт.

Адвокат Сергей Поляков высказал схожее мнение. Он пояснил, что ни в коем случае нападать на полицию нельзя: за это законом предусмотрена ответственность.

«Ну и чисто по-человечески, эти люди выполняют свою работу. Если нам потребуется помощь, мы куда обратимся? В полицию. Были времена, когда оскорбить такого человека было не зазорно, но это было давно. При проведении массовых мероприятий надо знать меру тем более», – подытожил Поляков.

Напомним, в среду утром в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии, произошли столкновения. В результате инцидента пострадало десять омоновцев.