Экс-губернатор Хабаровского края временно лишен членства в «Единой России»

Хабаровское региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство бывшего губернатор региона Виктора Ишаева на время следствия по делу о хищениях средств у ПАО «НК «Роснефть».

Решение о приостановке членства Ишаева принято политическим советом «Единой России в Хабаровске, передает ТАСС.

Ишаев, занимавший ранее пост губернатора Хабаровского края и бывший полномочным представителем президента России в Дальневосточном федеральном округе, был задержан в Москве. По данным следствия, С 2014 по 2017 годы Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.

В Роснефти прокомментировали задержание экс-главы Хабаровского края.