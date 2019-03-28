Депутат Госдумы от КПРФ не рекомендовал забайкальским коммунистам выдвигаться на выборы губернатора

Депутат Госдумы Владимир Поздняков (КПРФ) посоветовал забайкальским коммунистам не выдвигать кандидатуру на выборы губернатора Забайкалья осенью 2019 года; по словам депутата, у коммунистов имеется кадровый дефицит.

«Рома Берг (Роман Берг, депутат законодательного собрания Забайкальского края – прим. ВЗГЛЯД) пойдет на выборы, ну и что он скажет? Ему еще поработать надо – молодой, красивый, мощный, сильный, но это очень тяжело, и народ не примет. Мерзликин (Николай Мерзликин, депутат законодательного собрания Забайкальского края – прим. ВЗГЛЯД)? Я не думаю, что он пойдет. Сутурин (Сергей Сутурин, депутат законодательного собрания Забайкальского края – прим. ВЗГЛЯД) – тоже время ушло», – приводит его слова Regnum.

Вместе с тем, к беспартийному врио губернатора Александру Осипову у Владимира Позднякова сложилось, по его словам, «отношение позитивное». Он подчеркнул, что высказал свое личное мнение и готов согласиться с тем решением, которое примет забайкальское отделение партии.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о деятельности нового врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова.