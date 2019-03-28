Угнавших судно мигрантов задержали на Мальте

Полиция Мальты задержала четверых мигрантов, которые угнали турецкое торговое судно, оказавшее им помощь в Средиземноморье.

Задержание было произведено после того, как военные взяли контроль над судном и оно прибыло в порт Валлетты, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Остальные мигранты, находившиеся на борту и не принимавшие участия в захвате, были выведены на берег и размещены в автобусах. При этом не уточняется, куда их теперь отправят. Всего на судне было 108 мигрантов.

Ранее стало известно, что мигранты, которым ранее оказали помощь в Сицилийском проливе, захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза; в Италии эти действия назвали «пиратством».