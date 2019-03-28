В реабилитационных центрах для наркоманов в Башкирии истязали пациентов

В башкирских реабилитационных центрах «Счастливая жизнь» и «Возрождение» держали в плену около 30 граждан с алкогольной и наркотической зависимостью; пациентов приковывали наручниками, били и не давали спать, сообщили в МВД России.

Среди пациентов «домов страха» были жители российских регионов и ближнего зарубежья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету МВД России «Щит и меч». Сообщается, что так называемые консультанты центров практиковали нанесение ударов различными предметами, приковывание наручниками, лишение сна и еды. Сами пациенты «домов страха» звались «резидентами», а вновь прибывшие – «золотыми», говорится в статье.

Сотрудники башкирской полиции провели спецоперацию, одновременно посетив два реабилитационных центра и задержав предполагаемых организаторов. Фигуранты полностью отрицали причастность к каким-либо противоправным действиям и называли «чушью» утверждения пациентов. При этом, как отметили в МВД, свидетельств преступлений собрано достаточно, чтобы доказать обратное.

Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантов обвиняют в незаконном лишении свободы и истязании. Расследование завершено, дело передано в Кушнаренковский районный суд. Уточняется, что обвиняемыми проходят семь человек.

В ведомстве сообщают, что людей похищали после обращения родственников, которые в надежде избавить близких от зависимости обращались в лечебницы и были готовы платить более 30 тыс. рублей за их содержание в центрах. При этом родственники не знали, что обрекают своих близких на моральные и физические страдания.

Пациенты центров не могли связаться с родными и близкими и сообщить об издевательствах, телефоны и компьютеры там запрещены. Контакт с внешним миром происходил только через персонал, который уверял, что пациенты «живут как в раю», говорится в статье. Из двухэтажных загородных домов пациенты сбежать не могли.

Так, жительница Уфы рассказала, что в реабилитационном центре ее обливали ледяной водой зимой на улице в течение получаса. «Они взяли скотч, замотали меня и голую поволокли по снегу. Самый крупный из них все время грозился избить», – добавила она.

«Состояние после «лечения» было такое, что на ногах стоять не мог. Но на этом мучения не заканчивались. Они надевали боксерские перчатки и добивали меня», – приводятся показания другого пациента.