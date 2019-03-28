В реабилитационных центрах для наркоманов в Башкирии истязали пациентов

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28 марта, четверг  |  Последнее обновление — 14:07  |  vz.ru
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Кто виноват в уходе Ford из России

Ford Focus навсегда уходит с российского рынкаФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя?  Подробности...
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Чем важно дело экс-министра и миллиардера Абызова

Михаил Абызов в зале судаФото: Владимир Песня/РИА Новости
Михаил Абызов стал не первым бывшим министром, арестованным в последние годы, а его коллега по правительству Алексей Улюкаев и вовсе был задержан еще при исполнении министерских обязанностей. Тем не менее дело Абызова открывает новую главу как в национализации элиты, так и в борьбе с коррупцией и казнокрадством. Подробности...
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Посмеявшиеся над зарплатами медики из Башкирии сохранили работу

Ренационализация родильного дома в Салавате должна в итоге удвоить доходы его работниковФото: кадр из видео
В СПЧ опровергли сообщения о массовых увольнениях в башкирском роддоме, который оказался в центре внимания благодаря «вирусному ролику», на котором врачи расхохотались, услышав озвученный начальством уровень их зарплат. На самом деле врачи подали заявления об уходе, но так и не ушли, уверяют в СПЧ. Поможет ли ситуации решение властей Башкирии отменить приватизацию роддома? Подробности...
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«Американскому Чернобылю» приписывали катастрофу для Китая

Кортеж президента Джимми Картера покидает территорию АЭС Три-Майл-Айленд Фото: общественное достояние
Ровно 40 лет назад на АЭС Три-Майл-Айленд произошла авария, вызвавшая в США панику и взрыв популярности «зеленых» идей. Вопиющая некомпетентность атомщиков вела страну к настоящей катастрофе, но в итоге стала катастрофой только для атомной энергетики Америки. Что же помешало «прожечь планету насквозь» вплоть до Китая? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Чистка российской элиты перешла на новый уровень

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Государственная машина России вошла в режим автоматической работы. Набранная ей инерция теперь достаточна, чтобы уничтожать само понятие неприкосновенности. Включая тех, кто был уверен, что уж он-то точно у Христа за пазухой. Подробности...
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Ушел последний классик советского кино

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня девять дней со дня смерти Марлена Хуциева. Он был последним, кто снимал фильмы, проникнутые пафосом, создавшим и державшим СССР. Он донес до нас голос 60-х и он же показал конец той эпохи и, значит, конец страны. Подробности...
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Якутский ананас после угрозы погромов

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
После изнасилования в Якутске ситуация накалилась. В медиа вбрасывали инфрмацию о погромах. Чем это могло бы закончиться – страшно даже предположить. Власти среагировали быстро: протестующих выслушали, призывы к погромам пресекли, проверки организовали. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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            В реабилитационных центрах для наркоманов в Башкирии истязали пациентов

            28 марта 2019, 13:03

            Текст: Ольга Никитина

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            В башкирских реабилитационных центрах «Счастливая жизнь» и «Возрождение» держали в плену около 30 граждан с алкогольной и наркотической зависимостью; пациентов приковывали наручниками, били и не давали спать, сообщили в МВД России.

            Среди пациентов «домов страха» были жители российских регионов и ближнего зарубежья, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету МВД России «Щит и меч». Сообщается, что так называемые консультанты центров практиковали нанесение ударов различными предметами, приковывание наручниками, лишение сна и еды. Сами пациенты «домов страха» звались «резидентами», а вновь прибывшие – «золотыми», говорится в статье.

            Сотрудники башкирской полиции провели спецоперацию, одновременно посетив два реабилитационных центра и задержав предполагаемых организаторов. Фигуранты полностью отрицали причастность к каким-либо противоправным действиям и называли «чушью» утверждения пациентов. При этом, как отметили в МВД, свидетельств преступлений собрано достаточно, чтобы доказать обратное.

            Возбуждено несколько уголовных дел, фигурантов обвиняют в незаконном лишении свободы и истязании. Расследование завершено, дело передано в Кушнаренковский районный суд. Уточняется, что обвиняемыми проходят семь человек.

            В ведомстве сообщают, что людей похищали после обращения родственников, которые в надежде избавить близких от зависимости обращались в лечебницы и были готовы платить более 30 тыс. рублей за их содержание в центрах. При этом родственники не знали, что обрекают своих близких на моральные и физические страдания.

            Пациенты центров не могли связаться с родными и близкими и сообщить об издевательствах, телефоны и компьютеры там запрещены. Контакт с внешним миром происходил только через персонал, который уверял, что пациенты «живут как в раю», говорится в статье. Из двухэтажных загородных домов пациенты сбежать не могли.

            Так, жительница Уфы рассказала, что в реабилитационном центре ее обливали ледяной водой зимой на улице в течение получаса. «Они взяли скотч, замотали меня и голую поволокли по снегу. Самый крупный из них все время грозился избить», – добавила она.

            «Состояние после «лечения» было такое, что на ногах стоять не мог. Но на этом мучения не заканчивались. Они надевали боксерские перчатки и добивали меня», – приводятся показания другого пациента.


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