Преподаватели уральского техникума устроили пьяную драку со студентами

В техникуме «Рифей» в Екатеринбурге, ранее оказавшемся в центре скандала после изнасилования одного из кадетов, произошел новый инцидент: преподаватели устроили застолье, которое завершилось массовой дракой.

Как уточняет Ura.ru, все произошло после кадетского сбора. Преподаватели решили отметить событие и устроили застолье. Ночью пьяная компания вышла на улицу, где столкнулась с группой кадетов. Массовая драка произошла между педагогами и их учениками.

Охранники учебного заведения вызвали полицию, но к приезду правоохранителей многие разбежались.

Начальник пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Ирина Каргаполова рассказала, что сообщение о драке в техникуме поступило в полицию около двух часов ночи. Четверо человек были задержаны и доставлены в отдел, трое из них оказались потерпевшими. Для установления тяжести травм потерпевших направили на судмедэкспертизу. «Ведутся поиск и опрос очевидцев. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», – сообщила она.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков пообещал, что в ситуации будут разбираться. «Я был на открытии этого сбора. Все прошло хорошо, я и предположить не мог, что могло так закончиться», – сказал он.

Ранее в этом техникуме был изнасилован сокурсниками один из кадетов. В «Рифее» готовят будущих спасателей, пожарных и ювелиров.