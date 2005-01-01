В поликлинике под Иваново отреагировали на фотосессию педиатра в нижнем белье

Руководство детской поликлиники в Кинешме Ивановской области отказалось увольнять врача-педиатра Анастасию Орлову из-за фотосессии в нижнем белье.

«Надеюсь, она сделала эти фото не на рабочем месте?... Ну конечно, у нас никто никого увольнять не будет», – рассказала РИА «Новости» заместитель главврача Галина Воронова.

Заведующая отделением городской детской поликлиники Елена Смирнова в комментарии радиостанции «Говорит Москва» также сообщила, что Анастасия Орлова ведет прием. «Конечно, будет работать. Родители (с претензиями) ко мне не обращались», – заявила она.

Заведующая добавила, что ей непонятно, почему пользователи негативно отреагировали на откровенные фотографии доктора, а сама Орлова расстроена. «Вот за людей ничего не могу сказать. Конечно, человеку неприятно (реакция пользователей)», – добавила она.

Ранее в соцсетях педиатра Анастасию Орлову раскритиковали за снимки, на которых она позирует в черном боди. В то время как одни пользователи оценили красоту модели, другие выразили недовольство, что работающий с детьми врач позволила себе такую «вольность».

Сама Орлова в интервью порталу «Кинешемец.ru» заявила, что всем критикам стоит прийти к ней на прием и высказать все претензии лично. По словам девушки, она хотела «сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ». «Все в рамках приличия. А выкладывать комментарии анонимно… Это низко. Придите на приём и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь! Хотите, чтобы уволили? Да, пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем!» – заявила медик.

Это не первый подобный случай. Ранее барнаульской учительнице русского языка и литературы пришлось уволиться из-за фотографий в купальнике. Снимок увидела мать одного из учеников, которая сначала рассказала о нем в родительском чате, а затем пожаловалась директору школы.