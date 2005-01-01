Организатор «Бессмертного полка» сравнил позицию Лукашенко с действиями Киева

«Факт существования «Бессмертного полка» воспринимается как политическое влияние, как элемент российской мягкой силы. Я очень опечален тем, что руководство Белоруссии так его воспринимает», – сказал газете ВЗГЛЯД сопредседатель движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Николай Земцов. Так он прокомментировал отказ суда и властей Минска в регистрации «Бессмертного полка».

«Позиция руководства Республики Беларусь в отношении международного явления «Бессмертный полк» давно известна. К величайшему сожалению, я вижу эту позицию как недружественную», – подчеркивает основатель и сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Николай Земцов.

Ранее стало известно, что минский городской суд отказался удовлетворить жалобу учредителей общественного объединения «Бессмертный полк», которым власти столицы Белоруссии отказали в регистрации. В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил против проведения акции «Бессмертный полк» в стране.

«Белорусская сторона видит эту акцию как некий «русский» способ проникнуть на суверенную территорию республики, – посетовал Земцов. – Это, конечно же, ошибка, поскольку «Бессмертный полк» не политическое движение, а напротив – движение, которое объединяет наши народы в память о Великой Победе».

Официально «Бессмертный полк» – вне политики, но ввиду огромного масштаба движения факт его существования всегда воспринимается – и ошибочно воспринимается – как российское политическое влияние, как элемент мягкой силы, подчеркнул собеседник.

«Мои друзья видели, как в Москву прибывает поезд из Белоруссии, из которого выходят люди с портретами ветеранов. То есть они приезжают на московский «Бессмертный полк» для того, чтобы пройти вместе со всеми, поучаствовать и наполниться душевной энергией. Это не только формальная акция – празднование Дня Победы, здесь от ощущения, что мы вместе, люди испытывают мощное позитивное воздействие. И массовость этого движения пугает многие суверенные государства», – полагает Земцов.

Но, так или иначе, в прошлом году акция «Бессмертный полк» прошла в Минске, напомнил собеседник. К нему присоединились президенты Киргизии и Узбекистана. «Поэтому борьба с «Бессмертным полком» контрпродуктивна, лучше бы его заметить и помочь укрепиться, а не наполнять чисто белорусским содержанием, поскольку Победа не знала ни белоруса, ни русского, ни украинца, ни узбека... Это победа советского солдата!» – подчеркнул собеседник.

По его мнению, «что все-таки смущает, что нынешняя позиция президента Лукашенко в этом вопросе схожа с позицией украинской стороны, потому что на Украине с нами давно и методично борются». «Там убили депутата Олега Калашникова, создали антиподы «Бессмертному полку» – «Смертный полк». Недавно приравняли ветеранов УПА* к ветеранам войны, то есть там системно и намеренно искажают память о Великой Победе, – подчеркнул Земцов. – Европейский закон о декоммунизации вполне широко шагает и на Украине. И теперь Белоруссия приблизилась к этой украинской позиции».