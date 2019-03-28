В Германии увидели риски «жесткого» Brexit для медицины страны

Выход Британии из Евросоюза (ЕС) без соглашения приведет к нехватке в Германии продуктов медицинской промышленности, заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

При «жестком» Brexit потребуется, чтобы многие модели имплантов, кардиостимуляторов и продукции для исследования образцов крови заново прошли лицензирование, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

«В случае неупорядоченнного Brexit разумно предположить, что десятки тысяч изделий медицинского назначения не смогут продаваться и будут недоступны на европейском рынке», – сказал Шпан.

Ранее аналогичные опасения выразило Объединение химической промышленности (VCI), так как, по его мнению, из-за непредвиденных последствий могут быть нарушены привычные торговые связи.

В организации напомнили, что многие вещества, необходимые для производства лекарственных средств, поставляются в страны континентальной Европы из Великобритании. При этом VCI отметило, что торговый оборот между Великобританией и Германией в фармацевтической отрасли становится меньше уже в данный момент: по сравнению с 2017 годом он сократился на 10% с 17,7 млрд евро до 16 млрд.

Ранее стало известно, что британские депутаты отвергли все варианты сделки по Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала сопартийцам уйти в отставку летом 2019 года, если те поддержат предлагаемую ей сделку с ЕС по Brexit.