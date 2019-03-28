Москвичей ожидает переменная облачность без осадков, сообщают синоптики.

Днем в столице температура не поднимется выше четырех градусов тепла, ночью ожидается до двух градусов мороза, передает ТАСС.

В Подмосковье днем термометры покажут от нуля до пяти градусов тепла, ночью – до минус пяти.

В Московском регионе в четверг днем и в ночь на пятницу ожидается западный и северо-западный ветер скоростью до 10 м/с. В ночные часы возможны осадки, местами гололедица.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.