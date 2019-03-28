Дума Владивостока избрала мэра

И. о. мэра Владивостока Олег Гуменюк утвержден в должности главы города, сообщают информационные агентства.

Гордума рассмотрела трех кандидатов на пост мэра: Олега Гуменюка, депутата Кирилла Григорьева и бывшего депутата Александра Юртаева, передает ТАСС.

В голосовании участвовало 28 человек, 23 из них проголосовали за Гуменюка.

Гуменюк заявил, что приоритетом в его работе будут развитие дорог и общественного транспорта, организация парковочного пространства, создание ясельных групп в детских садах и реконструкция школ.

Гуменюк также заявил, что ставит своей первоочередной задачей на посту очистить город от последствий зимней погоды, передает РИА «Новости».

Согласно городскому уставу, полномочия мэра начинаются со дня избрания.

Инаугурация состоится 5 апреля.

Напомним, мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что «есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации».