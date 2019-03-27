Кабмин выделил дополнительные средства Петербургу на социальную сферу

В среду состоялась встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева и временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.

В ходе встречи Дмитрий Медведев и Александр Беглов обсудили вопросы дальнейшего социально-экономического развития Санкт-Петербурга, говорится в сообщении на сайте администрации города.

Александр Беглов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой оказать содействие в выделении средств на приобретение объектов социальной инфраструктуры: 17 детских садов, 4 школ, 15 офисов врачей общей практики и поликлиник.

«Вы знаете, в настоящее время в Санкт-Петербурге интенсивно развивается жилищное строительство. Только в 2018 году было построено 3,95 млн кв. м жилья, а в 2019 году планируется 3,4 млн кв. м жилья. У нас произошел дисбаланс между жилищным строительством и социальной инфраструктурой. Особенно это касается школ, детских больниц, поликлиник и детских садов», – приводится цитата Беглова на сайте правительства России.

«Население Петербурга растет, и поэтому велика потребность в новых социальных объектах: в школах, детских садах, офисах врачей общей практики, поликлиниках обычных. Поэтому, безусловно, вместе со строительством жилья нужно строить такие социальные объекты. И имея в виду масштабы этого строительства, я полагаю возможным вашу просьбу рассмотреть и постараться Петербургу помочь», – ответил ему Медведев.

Всего, по словам Беглова, городу на подобные задачи необходимо дополнительно 10 млрд 642 млн рублей. В частности, на обеспечение петербуржцев жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, необходимыми для оказания медицинской помощи, требуется 1 млрд 200 млн рублей.

Дмитрий Медведев дал поручение рассмотреть эти вопросы и оказать содействие в выделении средств из федерального бюджета.