Сотрудницу Шереметьево уволили за неприличный жест в адрес пассажира

Сотрудницу аэропорта Шереметьево уволили за «непрофессионализм и неуважение» в адрес пассажира, сообщает компания.

Служебная проверка установила хронологию событий, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево.

Пассажир компании «Аэрофлот» с билетом экономкласса подошел к администратору бизнес-зала «Рублев» с рекламно-информационным флаером, который по ошибке принял за приглашение в вип-зал. Администратор пояснила, что рекламный флаер не позволяет бесплатно пользоваться услугой по обслуживанию в «Рублеве» и, отказав в доступе, предложила оплатить услугу.

После этого пассажир удалился, однако вернулся через две минуты и вновь попросил об услуге на основании выданного флаера. При этом любые объяснения сотрудницы аэропорта он игнорировал.

«В результате сотрудник бизнес-зала проявила непрофессионализм и неуважение к клиенту, позволив себе недопустимую эмоциональную реакцию на рабочем месте. С учетом всех обстоятельств администрацией ООО «Шереметьево ВИП» принято решение об увольнении сотрудника. ООО «Шереметьево ВИП» выражает сожаление в связи с инцидентом и приносит свои извинения пассажиру», – говорится в сообщении на сайте.