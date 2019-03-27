Украинская чемпионка заявила об увольнении за отказ агитировать за Порошенко

Призер Европы и мира, абсолютная чемпионка Европы по тхэквондо, председатель Федерации смешанных единоборств ММА Украины в Киевской области Анжела Макеева сообщила, что была уволена с должности директора Ирпенского стадиона «Чемпион» из-за отказа агитировать за действующего президента Петра Порошенко.

«С началом политической гонки председатель партии «Новые лица» Владимир Карплюк через (зампредседателя партии) Петра Щербину начали осуществлять на меня давление, угрожать и требовать, чтобы я выполняла все их приказы... Требовали, чтобы я вступила в партию «Новые лица» и поддерживала кандидатуру действующего президента», – рассказала Макеева в соцсетях, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что отказалась участвовать в политической агитации и избирательных схемах, после чего ее уволили с должности директора стадиона в нарушение законодательства страны.

Макеева работала на должности директора «Чемпиона» с 2016 года, по ее словам, на арене каждый день тренируются свыше 350 спортсменов. Спортсменка отметила, что увольнение произошло, когда она была на больничном, будучи беременной, что идет вразрез с законами Украины.

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