Москвичей ожидают облачность с прояснениями, небольшие осадки, гололедица, сообщают синоптики.

Днем температура в Москве не поднимется выше трех градусов тепла, ночью термометры покажут четыре градуса ниже нуля (в центре города ожидается от минус одного до плюс одного градуса), передает ТАСС.

По области днем от одного градуса мороза до четырех градусов тепла, ночью температура опустится до семи градусов мороза.

В Московском регионе в среду днем и в ночь на четверг ожидается западный и северо-западный ветер скоростью до 10 м/с.

Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.