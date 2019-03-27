Евродепутат пристыдил ЕП за Крым

Французский депутат Европарламента от правой фракции «Европа наций и свобод» Жан-Люк Шафхаузер сравнил ситуации вокруг Крыма и Косово.

По его словам, Европарламент «отказывает крымчанам» в том, что европейцы «считают допустимым для косоваров».

«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.

Он отметил, что ЕП «осуждает русских» и референдум в Крыму, но «одобряет войну НАТО против Югославии» и провозглашение независимости Косово, нарушение резолюции ООН.

Кроме того, ЕП поддержал переворот на Украине, хотя выступает за правовое государство, отметил евродепутат.

Шафхаузер считает, что Европе «не нравится патриотичное желание крымчан» вернуться в состав России, частью которой полуостров был исторически.

Перед этим еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что ЕС «не признает и никогда не признает» воссоединение Крыма с Россией. По его словам, Европа останется «непоколебима в политике непризнания».