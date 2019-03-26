ООН назвала виновных в мировом кризисе на рынке жилья

Докладчики ООН Лейлани Фара и Сурья Дева заявили, что американская группа прямых инвестиций и управления активами The Blackstone Group LLP повлияла на усиление кризиса на рынке жилья во всем мире, эксплуатировала арендаторов и разрушала местные сообщества.

Докладчики рассказали, что компания существенно завышала арендную плату, вводила дополнительные сборы за арендную плату, а также за самый простой и минимальный ремонт. Также Blackstone занималась «агрессивным выселением» жильцов, пишет «Интерфакс».

Фара и Дева уверены, что последствия такой политики оказались разрушительными не только для отдельных лиц, но и для рынка в целом: существенно снизилась доступность жилья в некоторых регионах, что препятствовало поиску жилья людям со средним уровнем доходов.

Чтобы защитить арендаторов, докладчики ООН обратились к властям Чехии, Дании, Ирландии, Испании, Швеции и США, напомнив, что жилье является правом каждого человека.

Также докладчики рассказали, что после скупки в США жилья в плачевном состоянии компания взвинчивала арендную плату на 30-50% и жестко преследовала неплательщиков. Например, одна из компаний группы отправила уведомления о выселении одной трети арендаторов.

При этом в Blackstone заявляют, что такие обвинения не имеют под собой основания, а доклад ООН «содержит многочисленные ложные заявления, существенные фактические ошибки и неточные выводы». В компании добавили, что занимают маленькую долю на рынке арендного жилья: около 0,5% примерно из 16 млн домов, рассчитанных на одну семью.