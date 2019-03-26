Продолжительность жизни петербуржцев стала длиннее среднероссийского уровня на три года

Продолжительность жизни в Петербурге выросла до 76 лет, это на три года превышает среднероссийский показатель, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на отчетной коллегии комитета по здравоохранению, посвященной итогам работы системы здравоохранения Санкт-Петербурга.

«Достаточно сказать, что за прошлый год продолжительность жизни населения Санкт-Петербурга, <...> увеличилась на полгода. И уже сейчас показатель составляет 76 лет. Это на три года больше, чем средний по России показатель», – отметила министр, передает ТАСС.

По ее словам, благодаря усилиям городского здравоохранения и реализации программ профилактики показатель смертности трудоспособного населения в Петербурге уже приблизился к целевому показателю, заложенному в нацпроекте «Здравоохранение», достигнув в 2018 году 370 случаев на 100 тыс. населения в год.

Показатель младенческой смертности в Петербурге ниже, чем в целом по стране. «[В Петербурге он составляет] 3,7 на 1 тыс. родившихся детишек. Это замечательный показатель», – добавила министр.

В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» Минздрав России планирует снизить смертность трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тыс. населения в год.

В нацпроект входят восемь федеральных проектов: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Развитие детского здравоохранения», «Кадровое обеспечение», «Национальные исследовательские институты», «Цифровая медицина» и «Экспорт медицинских услуг».

Основные задачи нацпроекта «Здравоохранение»: улучшение доступности первичной медпомощи, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, внедрение бережливых технологий, внедрение масштабной профилактики и скринингов, устранение кадрового дефицита, развитие инфраструктуры детских больниц.