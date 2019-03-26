Форум «Таврида» откроется в мае

Молодежный форум «Таврида» начнет свою работу 11 мая, тогда же откроется первая смена, сообщила руководитель Роспатриотцентра Ксения Разуваева в Москве на презентации обновленной версии форума.

«Уже началась регистрация на форум, 11 мая мы стартуем», – сказала Разуваева, передает ТАСС.

Она рассказала, что работа форума завершится масштабным фестивалем, «который между собой участники называют русским Burning man и новой творческой меккой».

Продюсер форума Сергей Паршин отметил, что для участия в форуме уже зарегистрировалось 4,5 тыс. человек. «Мы только начали. Я уверен, этот процесс [регистрации] будет развиваться по спирали», – добавил он.

«Таврида» в этом году переедет с Бакальской косы в район Судака. В этом году форум будет работать шесть месяцев вместо трех, он продлится с мая и закончится в октябре, передает Regnum.

В ходе первого этапа с мая до середины июня участники благоустроят территорию форума и фестиваля. Кроме этого, молодые деятели культуры войдут в проектный офис образовательного центра «Таврида». Также на первом этапе сформируют волонтерский корпус и медиа-команду форума.

Во время второго этапа участники включатся в программы по профессиональным тематическим школам, мотивационным сессиям, платформам Mystories и другим активностям.

Завершением форума станет творческий фестиваль «Таврида – ARTRUSSIA».