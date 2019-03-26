За телемост с российским каналом RT в Латвии уволили сотрудника

Латвийское телевидение уволило работника, который организовал телемост с российским каналом RT, сообщил член правления Латвийского телевидения Иварс Приеде во время заседания комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

«Учитывая произошедшее и оценивая последствия, с работником Латвийского телевидения, который, превысив свои полномочия, обеспечил телемост между Латвийским телевидением и Russia Today, прекращены трудовые отношения», – приводит ТАСС слова Приеде.

По его словам, всего обеспечением моста с российским СМИ из студии Латвийского телевидения занимались восемь человек, а в качестве организатора выступил проработавший в компании свыше 30 лет сотрудник. Член правления убежден, что уволенный сотрудник единолично принял решение о проведении телемоста, не проинформировав при этом руководство.

После этого на телеканале решили поставить под запрет использование помещений компании без согласования с руководством. Представитель контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Аурелия Иева Друвиете заявила, что «Латвийское телевидение является частью безопасности Латвии, поэтому недопустимо, что не сработали системы контроля безопасности».

«Мы говорим о гибридной войне, безопасности. Я удивляюсь руководству Латвийского телевидения, в подчинении которого находятся политически безграмотные люди. Это вызывает вопрос о соответствии руководителя Латвийского телевидения занимаемой должности. Это также ответственность НСЭСМИ», – считает депутат Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл.

Напомним, в середине марта из студии Латвийского телевидения организовали телемост с российским RT. В латвийском СМИ эту ситуацию назвали «абсурдной, абсолютно неприемлемой и непростительной». Телеканал сообщил, что решение организовать телемост единолично принял сотрудник, который отвечал за аренду оборудования.

Служба государственной безопасности республики также раскритиковала использование студии Латвийского телевидения для проведения телемоста и назвала ситуацию «недопустимой и создающей риски безопасности информационного пространства Латвии».

При этом СМИ отмечали, что в Латвии осуждали не тему, которая поднималась во время телемоста, а сам факт использования Россией студии Латвийского телевидения.