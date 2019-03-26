В России предложили отменить налоги на суда для СП-2 и «Турецкого потока»

В российском Минэнерго предложили освободить суда, которые ввозят в Россию для постройки «Северного потока – 2» и «Турецкого потока», от таможенных пошлин и налогов.

В пояснительной записке говорится, что товары, находящиеся на таких судах, тоже не будут облагаться налогами и пошлинами. Это правило будет действовать при условии временного ввоза и использования товаров, пишет РИА «Новости» со ссылкой на портал проектов нормативных правовых актов.

Напомним, проект «Северный поток – 2» выходит на завершающую стадию строительства, также активно прорабатывается проект «Турецкий поток». Две нитки СП-2 будут пролегать до Германии через Балтийское море, а две нитки «Турецкого потока» – через Черное море в Турцию.